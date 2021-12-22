Третьяковка проведет первую в мире выставку о влиянии русской культуры на высокую моду

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея планирует начать год с открытия музея братьев-коллекционеров Павла и Сергея Третьяковых, а затем продолжить его несколькими крупными выставками, в том числе к 150-летию возглавлявшего её художника Юрия Грабаря, "последнего классика" искусства XIX века Генриха Семирадского и первой в мире масштабной ретроспективы современного искусства Индии.

В пресс-службе Третьяковки отметили, что даты проведения выставок и детали проектов в течение года могут меняться, напомнив, что с 28 октября вход в здания галереи для лиц старше 18 лет возможен только при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

События

Главное событие следующего года у Третьяковки запланировано почти в самом его начале - на 25 января назначено открытие музея братьев-коллекционеров Павла и Сергея Третьяковых в 1-ом Голутвинский переулке.

"Привлекая посетителей рассказом о жизни и деятельности коллекционеров, музей не только предложит публике ознакомиться с мемориальными экспонатами и произведениями из собраний братьев Третьяковых, но также станет местом встречи собирателей и благотворителей XXI века", - отметили в Третьяковке.

С 3 по 16 октября на Крымском валу пройдет Московская международная биеннале графического дизайна "Золотая пчела". Выставка проводится с 1992 года и традиционно представляет лучшие образцы визуального дизайна со всего мира, в следующем году она пройдет в 15-й раз и будет включать в себя помимо конкурсных номинаций ряд специальных проектов и событий параллельной программы.

Новая Третьяковка: Семирадский, актуальная Индия, Комар и Меламид, искусство республик СССР

С 28 апреля по 21 августа в Новой Третьяковке пройдет выставка крупнейшего мастера европейского академизма, жившего во второй половине XIX века, "Генрих Семирадский. По примеру богов". Его называли "последним классиком" искусства XIX столетия. На выставке будет представлено около 100 работ художника, а также ряд произведений мастеров его круга из российских и зарубежных собраний. Работы второй половины XIX века в пространстве экспозиции вступят в диалог с экспонатами современных художников.

С 27 мая по 18 сентября впервые не только в России, но и в мире, заявляют её организаторы, пройдет показ масштабной ретроспективы актуального индийского искусства - выставка "Индия! New Art". На выставочной площадке будут демонстрироваться произведения всех самых важных представителей современного художественного процесса. Всего в состав выставки включены работы более 80 мастеров из зарубежных музейных и частных собраний, в том числе из крупнейшей в мире коллекции современного индийского искусства - частного Музея Киран Надар (Нью-Дели).

С сентября по январь 2023 года запланирована выставка "Искусство республик СССР. Живопись и скульптура из собрания Третьяковской галереи". Как отметили в Третьяковке, сложившаяся здесь с 30-х годов XX века коллекция произведений из всех советских республик - единственная в России и включает сотни произведений, созданных несколькими поколениями живописцев, скульпторов и графиков, которые представляют национальные художественные школы СССР - России и ныне независимых государств. На выставке будет представлено около 130 живописных произведений и скульптур мастеров из 15 стран.

С 24 октября по 11 декабря пройдет выставка "Виталий Комар, Александр Меламид. Выбор народа". "Творческий союз основателей соц-арта Комара и Меламида, распавшийся более 12 лет назад, в 2022 году воссоединится, чтобы представить проекты "Выбор народа" и "Ностальгический соцреализм" 25 и 40 лет спустя", - рассказали в пресс-службе галереи.

В серии "Выбор народа" авторы, как и в 1993 году, иронизируют над общественным мнением. "Ностальгия по Сталину и его эпохе, ставшая центральной темой цикла 1981 года "Ностальгический соцреализм", актуализируется в авторском повторе, представленном в экспозиции 15 живописными работами", - сообщили в Третьяковке.

С ноября по 9 апреля пройдет выставка к 135-летию со дня рождения советского скульптора Ивана Шадра (1887-1941), чьи произведения, например, "Девушка с веслом" или "Булыжник - оружие пролетариата", стали знаковыми для советской эпохи.

"Крупнейшая за последние 50 лет монографическая выставка Шадра продемонстрирует высокое пластическое мастерство мастера, а также разнообразие жанров и тем его произведений", - рассказали в галерее.

С 12 декабря по 9 апреля 2023 года запланирована выставка "Искусство и мода. Русская нить" - "первый в мире музейный проект, посвященный влиянию русской культуры и искусства на мировую высокую моду". В выставке участвуют несколько десятков российских и зарубежных музейных собраний и почти все главные модные дома Европы.

Отмечается, что столь масштабная выставка об искусстве и моде пройдет в России впервые. Проект объединит шедевры русской живописи, графики, театрального костюма с оригинальными произведениями зарубежной высокой моды и образцами ювелирного искусства, а также редкие документы, артефакты, кино- и фотоматериалы из архивов домов моды, киностудий и знаменитых фотографов.

В Лаврушинском: реставрированные мастера Возрождения, Петр I и Щусев

С мая по ноябрь планируется масштабная выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики XVIII - начала ХХ века за 10 лет", на которой покажут около 200 отреставрированных за последнее десятилетие произведений, сопровождая их информационными материалами о процессе реставрации. Среди них шедевры Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Ильи Репина, Николая Ге, Валентина Серова, Александра Бенуа, Зинаиды Серебряковой, Марка Шагала, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и др.

С июня по октябрь можно будет посетить камерную выставку "Петр I: усы властелина. К 350-летию со дня рождения" в Лаврушинском переулке, где будет представлено около 20 произведений живописи, графики, скульптуры и книги. Экспозиция предлагает наглядный и нетривиальный взгляд на портретные изображения Петра Великого, относящиеся к XVIII-XXI векам.

С ноября по начало мая 2023 года запланирована выставка "Алексей Щусев", приуроченная к 150-летию со дня рождения одного из самых знаменитых русских архитекторов ХХ века, который в 1926-1929 годах возглавлял Третьяковскую галерею и работал над проектом её реконструкции.

В экспозицию войдут его рисунки и материалы, связанные с главными архитектурными ансамблями, созданными Щусевым, - Марфо-Мариинской обителью и Казанским вокзалом. Его графические работы будут представлены в одном пространстве с произведениями знаменитых художников эпохи модерна, также привлеченных к этим проектам.

Инженерный корпус: 150-летие Грабаря И "Северная сага"

В течение четырех месяцев - с 14 апреля по 14 августа в Инженерном корпусе Третьяковки пройдет выставка родоначальника и крупнейшего мастера финского национального романтизма Аксели Галлен-Каллела. (1865-1931) "Северная сага". Мировую известность художник получил благодаря своим произведениям на сюжеты карело-финского эпоса "Калевала" в 1890-1900-е годы, а его работы оказали влияние на развитие русской школы живописи рубежа веков. Экспозиция будет дополнена произведениями русских мастеров, представленными в диалоге с его работами. Всего около 200 работ.

С 13 октября по 26 февраля пройдет юбилейная выставка "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения". В марте этого года Грабарю исполнилось бы 150 лет. Выставка, как сообщили в пресс-службе галереи, позволит не только показать ретроспективу лучших живописных произведений художника, но и представить его интеллектуальное наследие.

"Первая за последние десятилетия крупная персональная выставка Грабаря в Третьяковской галерее познакомит с творчеством художника новое поколение зрителей. Посетители музея смогут убедиться в масштабе личности мастера, ставшего героем двух разных эпох", - отметили в Третьяковке.

Венеция

С апреля по сентябрь Третьяковская галерея совместно с Центром CSAR, венецианским университетом Cа'Foscari, Государственным музеем Востока в Москве и Фондом Гейдара Алиева представляют выставку Таира Салахова "ТАИР САЛАХОВ: PETROLEUM" в Венеции.

Эта выставка, рассказали в Третьяковке, станет продолжением проекта, посвященного трем советским художникам "сурового стиля", участвовавшим в Венецианской биеннале 1962 года. Отмечается, что это будет первая крупная международная выставка Салахова в Европе, на которой будет представлено 50 его произведений.