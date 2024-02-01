Самой посещаемой выставкой Третьяковки в 2023 году стала экспозиция Рериха

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Выставки и постоянные экспозиции Третьяковской галереи в 2023 году посетили более двух миллионов человек, самой посещаемой стала выставка, посвященная Николаю Рериху, сообщила на пресс-конференции генеральный директор музея Елена Проничева.

"Количество посетителей в 2023 году - это порядка 2,1 лн челоек. Мы говорим о том, что сегодня можно наметить тенденцию о возврате людей в музей, это такая общефедеральная тенденция (...) нас это, безусловно, очень радует. Мы подходим к тем показателям, которые Третьяковская галерея достигала в допандемийном 2019 году, уже потихонечку сравнялись с цифрами 2017-2018", - сказала она.

В том числе больше 150 тысяч билетов было куплено по программе "Пушкинская карта".

Самой посещаемой, по словам Проничевой, стала выставка работ Николая Рериха, ее уже посмотрели 220 тысяч человек. Выставка будет проходить в Новой Третьяковке еще 1,5 месяца. Также одной из самых посещаемых стала выставка работ Алексея Боголюбова, которую посетили 52 тысячи человек.