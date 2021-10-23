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В строительство нового здания Третьяковки дополнительно инвестируют 8,12 млрд руб.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном инвестировании 8,12 млрд рублей в строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"Предусмотренные документом средства зарезервированы на 2024 год. Именно в 2024-м планируется закончить строительство объекта: завершить комплекс отделочных работ и оснастить музей необходимым инженерным и мультимедийным оборудованием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость комплекса, строящегося рядом с историческим зданием Третьяковки в Лаврушинском переулке с 2014 года, составит 15,7 млрд рублей. Площадь превысит 35 тыс. кв. м. Помимо выставочных пространств, в новом здании разместят реставрационные мастерские, хранилища, конференц-залы с новейшей аппаратурой.

Как сказали в пресс-службе правительства, открытие корпуса на Кадашёвской набережной существенно увеличит выставочные и экспозиционные площади одного из важнейших музеев России, "поможет сформировать новую точку притяжения на культурной карте столицы".

Третьяковская галерея Михаил Мишустин

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