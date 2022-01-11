Российские кинотеатры недополучили около 15 млрд рублей в 2021 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В 2021 году российские кинотеатры недополучили около 15 млрд рублей по сравнению с доковидным 2019 годом, сообщил "Интерфаксу" глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"В 2019 году кассовые сборы (кинотеатров) составили 55,4 млрд (рублей - ИФ), а в 2021 году - 40,7 млрд. Мы практически 15 млрд кассовых сборов недобрали. Из них половина - это доход кинотеатров (вторая половина принадлежит продюсерам и прокатчикам картин - ИФ), но при этом примерно столько же денег приносят сопутствующие услуги - попкорн и газировки. Фактически, можно говорить о том, что кинотеатры недополучили примерно 15 млрд выручки. Это существенно", - сказал Березин.

По сравнению с допандемийным 2019 годом, падение кассовых сборов составило 26,5%, посещаемости - 33,6%.

"Это нас расстраивает и, конечно, мы совсем не вышли на уровень 2019 года, сейчас мы на уровне шестилетней давности (...) Говорить о том, что рынок кинотеатров восстановился, пока преждевременно, пока достаточно сложный период, многое будет зависеть от того, что будет в этом году", - добавил Березин.

По его словам, у кинотеатров есть опасения, связанные с сокращением доли фильмов, производимых для широкого кинотеатрального проката. Все это может привести к сокращению доли российского кино в прокате и к увеличению доли зарубежного кино.

"Нас больше всего настораживает, что все наши госпродюсеры очень мало планируют российских фильмов именно для кинотеатрального показа. Все увлеклись онлайном (...) Производство фильмов для кинотеатров, для широкой аудитории с большим кассовым потенциалом пока ушло на второй план в нашей госполитике", - добавил он.

Вместе с тем он отметил, что кассовые сборы российских кинотеатров во время новогодних каникул в 2022 году на 14% превысили показатель аналогичного периода прошлого года.

"Если сравнивать данные с 1 по 9 января (с данными прошлого года), то по итогам этого года получилось +14% прирост по кассе и +1,4% прирост по зрителям (...) В среднем, новый год не хуже прошлого года, что уже вселяет надежду и говорит о том, что потенциал кинотеатров никуда не делся несмотря на все происки онлайна, люди в кино ходят", - сказал Березин.

По его словам, рост по кассовым сборам кинотеатров также обусловлен изменением цен на билеты: "это очевидная тенденция, инфляция, поэтому цена билета выросла". Также на посещаемость кинотеатров повлияли введенные регионами коронавирусные ограничения.

Говоря о фильмах, которые выбирали зрители в кинотеатрах, Березин отметил высокие кассовые сборы новых частей голливудской супергеройской истории про Человека-паука "Человек-паук: нет пути домой" и российского блокбастер "Последний богатырь: посланник Тьмы". Низкие кассовые сборы, несмотря на прогнозы, показал фильм "Чемпион мира", что, по словам эксперта, было характерным, потому что "показывает, что зрителям в кинотеатре все-таки, в первую очередь нужно кино, которое нужно смотреть в кинотеатре". По мнению Березина, этот фильм не попал в основную киноаудиторию во время праздников - у него более взрослая аудитория, которая предпочла провести праздники дома.