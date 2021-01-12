Убытки кинотеатров РФ из-за пандемии оценили в 50 млрд руб. в 2020 г.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Прямые убытки кинотеатров в России из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса по итогам 2020 года составили 10 млрд рублей, всего кинотеатры потеряли около 50 млрд, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Все, что мы в мае прогнозировали, то в принципе и осталось. Сложно говорить про убытки, потому что 10 млрд - это убытки прямые от простоя, когда не было зрителей вообще, но содержать кинотеатры надо было. Мы прогнозировали, что по итогам года мы получим кассовых сборов 60 млрд, а получили 22 млрд, то есть еще 40 млрд мы не получили в виде выручки. Из этих 40 - 20 млрд это выручка кинотеатров, также еще 20 млрд кинотеатры не дополучили от продаж кинобаров", - сказал Березин.

Говоря о прогнозах на 2021 год, Березин отметил, что все будет зависеть от фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах. "Что будет в этом году, никто не знает. Все будет зависеть от понимания глобальных тенденций. С одной стороны, мы прожили полгода, когда начали открываться кинотеатры, без крупных голливудских релизов, но хватит ли российских больших фильмов? Тут пока сложно прогнозировать", - добавил собеседник агентства.

Он выразил надежду, что кинотеатры не будут закрывать из-за коронавируса, "первые дни года показали, что никто не заболел при открытых кинотеатрах".

Ранее в Фонде кино сообщили, что объем кассовых сборов в российских кинотеатрах сократился на 58,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, сборы составили 22,8 млрд рублей ($341 млн), в кинотеатрах страны было продано 88,7 млн билетов. Кассовые сборы российского кино составили 10,7 млрд рублей, зарубежных фильмов - 12,1 млрд.

Как отмечали в фонде, сокращение рынка обусловлено приостановкой деятельности кинотеатров на срок от четырех до девяти месяцев, ограничениями заполняемости залов в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции, а также переносом ряда крупных зарубежных премьер на 2021 год. Темп снижения кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому кино, позволившему в значительной степени компенсировать отсутствие больших зарубежных премьер в период возобновления кинопоказа.