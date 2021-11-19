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Кинотеатры предложили снять ограничения на работу залов в регионах, где введены QR-коды

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров направила обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением отменить действующие ограничения для кинотеатров в регионах, где введены QR-коды, сообщил "Интерфаксу" глава ассоциации Олег Березин.

"Было такое письмо (к Голиковой - ИФ). Мы предлагаем, мы вообще говорим о всех ограничениях, которые сегодня действуют в регионах. У нас в стране парад ограничений для кинотеатров - где-то это ограничение работы до 23:00, где-то надо согласовывать количество зрителей с региональным комитетом по культуре, где-то ограничения на проход несовершеннолетних детей без взрослых (...) мы предлагаем это отменить", - сказал Березин.

Отменить ограничения предлагается в тех регионах, где введены QR-коды для посещения залов. Березин также отметил, что Голикова является председателем правительственного совета по кино и выразил надежду на то, что она рассмотрит обращение и "отреагирует на него".

По словам Березина, сохраняющиеся ограничения, помимо QR-кодов, приводят к негативной реакции у зрителей к кинотеатрам. Также глава ассоциации сообщил, что после введения QR-кодов в кинотеатрах, по сравнению с летними показателями, посещаемость упала в 4-5 раз.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Ассоциация владельцев кинотеатров Олег Березин Коронавирус Татьяна Голикова

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