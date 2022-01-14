Абстрактную картину с пририсованными глазками отреставрируют в Москве

"Ельцин Центр" после инцидента поставит защитные экраны перед всеми картинами в галерее

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Картину ученицы Малевича Анны Лепорской, на которой абстрактным фигурам пририсовали глазки, отправили в Москву на реставрацию, страховая компания уже выплатила Третьяковской галерее компенсацию, сообщили в пресс-службе "Ельцин Центра".

"Картина реставрируется, ущерб по оценкам эксперта устраним без последствий для произведения искусства, - добавил представитель пресс-службы. - Повреждения были нанесены шариковой ручкой. По следам инцидента с картиной в "Ельцин Центре" проведен пересмотр протоколов безопасности, над всеми картинами выставки в арт-галерее установлены защитные экраны".

Повреждена работа "Три фигуры" (1932-1934) из коллекции Третьяковской галереи, которая вошла в экспозицию "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в арт-галерее центра. Это случилось 13 января вечером. Двум из трех абстрактных фигур с пустыми лицами неизвестный пририсовал маленькие глазки. Уже на следующий день полотно осмотрел реставратор Третьяковки, и ее повезли в Москву.

"Страховая компания уже осуществила выплаты Государственной Третьяковской галерее, основанные на результатах обследования картины и расчетах реставрационных работ, утвержденных реставрационным советом музея", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Он добавил, что сотрудники "Ельцин Центра" к акту вандализма не причастны. Ранее сообщалось, что глазки абстрактным фигурам мог пририсовать охранник или посетитель выставки.

Он также объяснил, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело в связи с незначительностью ущерба. По его словам, несмотря на это "Ельцин Центр" готов передать всю собранную в результате внутреннего расследования информацию, включающую записи с видеокамер, в правоохранительные органы.

"Ельцин Центр" до сих пор не комментировал случившееся, поскольку в организации проводили внутреннее расследование, общались с полицией и занимались подтверждением страхового случая, добавил он.

По информации The Art News Paper, чернила проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком. Дирекция "Ельцин Центра", по сведениям издания, обратилась в полицию с заявлением об этом 20 декабря. Управление МВД РФ по городу провело проверку, по результатам которой 20 декабря приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

После этого Минкультуры направило жалобу в Генпрокуратуру России, потребовав возбудить уголовное дело из-за повреждения картины.

Выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" работает в арт-галерее "Ельцин Центра" с 5 ноября 2021 года до 20 февраля. Центральной темой стала история одного из периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства. В экспозицию вошли 84 работы, в том числе из Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Национального художественного музея Республики Беларусь.