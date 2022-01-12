Песков опроверг сообщение об отказе от строительства "Тучков буяна" в Петербурге

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - По сведениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в центре Петербурга построят как судебный квартал, так и парк "Тучков буян".

Так он прокомментировал информацию ВВС о том, что президент Владимир Путин в конце декабря отменил план строительства парка "Тучков буян" между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью, и распорядился на этом месте продолжить строительство судебного квартала.

"Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет, - сказал Песков. - В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк".

10 января в администрации губернатора Петербурга сообщили, что разработка проекта парка "Тучков буян" продолжается.

После брифинга Пескова председатель петербургского комитета по благоустройству Василий Пониделко сказал, что проект парка еще не готов.

"Проект находится в стадии проработки, разработки. Поэтому, как только он будет завершен и будет какая-то рабочая документация, которая может быть представлена, она обязательно будет представлена. На сегодняшний день пока мы можем только об этом говорить", - ответил чиновник на вопросы о том, кто будет разрабатывать проект, когда он будет показан и будет ли город участвовать в разработке.

Работы этом участке, где располагался научный институт "Прикладная химия", начались в 2017 году. Сначала там собирались построить судебный квартал, куда бы переехал Верховный суд России. Затем строительство заморозили, и на набережной Невы между стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью начали проектировать парк для отдыха "Тучков буян", аналога московскому "Зарядью".