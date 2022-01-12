Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

Песков опроверг сообщение об отказе от строительства "Тучков буяна" в Петербурге

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - По сведениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в центре Петербурга построят как судебный квартал, так и парк "Тучков буян".

Так он прокомментировал информацию ВВС о том, что президент Владимир Путин в конце декабря отменил план строительства парка "Тучков буян" между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью, и распорядился на этом месте продолжить строительство судебного квартала.

"Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет, - сказал Песков. - В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк".

10 января в администрации губернатора Петербурга сообщили, что разработка проекта парка "Тучков буян" продолжается.

После брифинга Пескова председатель петербургского комитета по благоустройству Василий Пониделко сказал, что проект парка еще не готов.

"Проект находится в стадии проработки, разработки. Поэтому, как только он будет завершен и будет какая-то рабочая документация, которая может быть представлена, она обязательно будет представлена. На сегодняшний день пока мы можем только об этом говорить", - ответил чиновник на вопросы о том, кто будет разрабатывать проект, когда он будет показан и будет ли город участвовать в разработке.

Работы этом участке, где располагался научный институт "Прикладная химия", начались в 2017 году. Сначала там собирались построить судебный квартал, куда бы переехал Верховный суд России. Затем строительство заморозили, и на набережной Невы между стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью начали проектировать парк для отдыха "Тучков буян", аналога московскому "Зарядью".

Тучков буян Петербург Кремль Владимир Путин Дмитрий Песков Васильевский остров Верховный суд Василий Пониделко

Новости
Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из-за "омикрона" нет

В Думе заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из-за "омикрона" нет

Глава Минвод подал в отставку из-за осложнений после перенесенного COVID-19

Четырехкратный рост заболеваемости из-за "омикрона" ожидается в Татарстане

Четырехкратный рост заболеваемости из-за "омикрона" ожидается в Татарстане
Массовые протесты в Казахстане

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана

Песков объяснил эффективностью миротворцев ОДКБ их скорый вывод из Казахстана
Пандемия коронавируса

Песков опроверг сообщения о готовящемся принятии закона о QR-кодах на транспорте

Путин поручил усилить надзор за законностью в учреждениях ФСИН

Работать в период новогодних каникул пришлось почти каждому четвертому россиянину

Работать в период новогодних каникул пришлось почти каждому четвертому россиянину

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%

Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%
Пандемия коронавируса

Голикова связала спад COVID-19 в России с сокращением тестирования

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о 698 случаях заболевания "омикроном" в России

Голикова сообщила о 698 случаях заболевания "омикроном" в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });