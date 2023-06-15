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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

В Петербурге подтвердили планы создать парк рядом с судебным кварталом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Смольный и Управление делами президента на ПМЭФ подписали соглашение о намерениях по созданию высокотехнологичного общественно-рекреационного пространства на территории Петроградского района города, сообщает пресс-служба правительства северной столицы.

"Соглашение предполагает создание арт-парка на проспекте Добролюбова, рядом с комплексом зданий Верховного суда РФ и Судебного департамента при Верховном суде, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В настоящее время проектная документация по созданию арт-парка находится в стадии разработки. В планах Управления делами президента РФ сделать его самым высокотехнологичным общественным пространством в России", - говорится в сообщении.

В парке будут обустроены прогулочные дорожки, водоемы, развлекательно-познавательные зоны, места для отдыха, а также фонтанный комплекс.

Тучков буян - территория, ограниченная проспектом Добролюбова с севера, улицей Тучковой дамбы и Тучковым мостом c запада, площадью академика Лихачева и Биржевым мостом с востока и Малой Невой с юга. Идея создать там арт-парк вместо ранее запланированного судебного квартала принадлежит губернатору Петербурга Александру Беглову, была озвучена в 2019 году и одобрена президентом. Позже власти заявили, что на этой территории может появиться и комплекс зданий судебного квартала.

Петербург Смольный Тучков буян Управделами президента
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