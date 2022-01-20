Худрук театра "Современник" заболел "омикроном"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Художественный руководитель московского театра "Современник" Виктор Рыжаков заболел коронавирусом. Об этом "Интерфаксу" сообщили в театре.

"На данный момент Виктор Рыжаков находится на карантине дома и продолжает работать в дистанционном режиме. В начале недели у него был зафиксирован "омикрон". Болезнь проходит без каких-либо осложнений", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что за самочувствием Рыжакова наблюдают специалисты 52-й больницы. По мнению врачей, "поводов для беспокойства нет, в скором времени Виктор Анатольевич будет здоров и сможет вернуться к привычному ритму жизни".

В театре также сообщили, что в декабре 2020 года Рыжаков уже перенес коронавирус. "Течение болезни было легким, карантин также проходил в домашних условиях", - добавили в театре.