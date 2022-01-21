Лех Валенса заразился коронавирусом после трех прививок

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Польши, исторический лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса cообщил, что заразился коронавирусом.

"Не могу поверить. Я три раза прививался. Получил три дозы. И заразился", - написал он в фейсбуке.

Политик пожаловался, что его знобит, у него болит голова и ломит все тело.

"После этого урока я не расстанусь с маской", - пообещал он.

В январе Валенса рассказал таблоиду Super Express, что пандемия его почти разорила. Он зарабатывал, читая лекции и участвуя в мероприятиях в разных странах, коронавирус лишил его заработка (пересказ по Deutsche Welle).