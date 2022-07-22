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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Большой театр пока не нашел себе нового главного дирижера

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Большом театре с начала марта и до сих пор не решен вопрос о назначении нового главного дирижера и музыкального руководителя, сообщил на пресс-конференции гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

"Мне кажется, что сегодня у нас достаточно молодых, талантливых дирижеров, Большой театр начинает сотрудничество с ними. После чего, естественно, мы будем размышлять, не торопясь, о необходимости того, кто может возглавить музыкальное руководство Большого театра. Это очень непростой вопрос, вы прекрасно понимаете, что должен быть очень серьезный авторитет творческий у этого человека, и внутри коллектива, и среди зрителей", - объяснил он.

Сейчас музыкальное руководство в театре осуществляет сам Урин по свои должностным обязанностям.

По его словам, "совершенно естественно, что в этой ситуации, отсутствия музыкального руководителя, перед руководством встал серьезный вопрос необходимости приглашения дирижеров".

Так, в этом году в театр приглашены бывший музыкальный руководитель Пермского театра Артём Абашев, а также дирижеры Станислав Кочановский, Константин Чебровский, Дмитрий Матвиенко, Филипп Селиванов. А для участия в симфонических программках приглашён Дмитрий Лисс. Совместно с ними, по словам Урина, и будет определяться дальнейшее развитие музыкальной составляющей театра.

В начале марта главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического Большого театра Туган Сохиев решил покинуть этот пост, который он занимал с 2014 года. Он сообщил, что одновременно решил покинуть и должность музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы, чтобы не выбирать между любимыми коллективами.

Туган Сохиев Большой театр Владимир Урин Артем Абашев Станислав Кончановский
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