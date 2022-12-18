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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

МХАТ им. Горького вновь закроется на ремонт в 2024 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Московский художественный академический театр им. М. Горького будет вновь закрыт на ремонт 13 января 2024 года; в этом же году МХАТ может поехать с гастролями по всей России и странам СНГ.

"План такой: мы работаем до 13 января 2024 года. Мы делаем сейчас проект, который подзарядит нам сделать верхнюю и нижнюю механизацию, и самое важное помимо этого все гримерки для наших артистов", - сказал директор театра Владимир Кехман в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Также он сообщил, что запланирован ремонт фасада и крыши здания, которое после открытия не ремонтировалось в течение 50 лет.

Первый этап ремонта был завершен в этом году. Так, Кехман сообщил, что в театре были восстановлены все внутренние интерьеры, сделана уникальная акустика в зале, появились новые кресла, новый свет, звук, видеооборудование.

Говоря о планах на 2024 год, Кехман отметил, что этот год будет юбилейным, исполнится 100 лет с знаменитых гастролей МХАТа по Америке: "Я надеюсь, что мы не только поедем в Америку, может быть не в Северную, но точно в Латинскую и Южную, но и обязательно сделаем огромный тур по России и СНГ".

Отвечая на вопрос о том, когда в театр может приехать президент МХАТ, народная артистка СССР Татьяна Доронина, Кехман предположил, что "может произойти такое, что она просто приедет в свой кабинет, она обещала, до конца этого года".

Также в театре надеются, что Доронина сможет приехать на спектакль: "Я специально оставил, мы не поставили никакого спектакля 25 января, для того, чтобы, все-таки в надежде, чтобы она приехала и мы узнали, что она хочет посмотреть".

МХАТ им. Горького
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