Директором МХАТа имени Горького стал Владимир Кехман

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Гендиректором МХАТа имени Горького назначен худрук Михайловского театра Владимир Кехман, он будет работать по совместительству, сообщили в Минкультуры.

При этом Кехман оставит должность директора Новосибирского государственного театра оперы и балета, там его сменит Дмитрий Юровский.

Приоритетами работы Кехмана в министерстве назвали вопросы стабильного развития МХАТа, поддержания трудовых отношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы.

"Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте", - пояснили в ведомстве.

Татьяна Доронина была художественным руководителем горьковского МХАТа с 1987 года по декабрь 2018 года, затем ее перевели на должность президента театра, а худруком стал Эдуард Бояков. Летом 2019 года актеры театра раскритиковали новое руководство и потребовали от президента Владимира Путина вернуть Доронину на должность худрука.

В феврале 2021 года в театре сменился директор: вместо Татьяны Ярошевской должность временно занял Олег Михайлов. В апреле Минкультуры изменило устав театра, передав руководящие полномочия директору и президенту, но не худруку.

С начала 1990-х Владимир Кехман занимался импортом фруктов в Россию. Он основал и возглавил компанию JFC, которая ввозила в страну бананы, его называли "банановым королем". В 2015 году JFC была признана банкротом.

В 2007 году Кехман стал гендиректором петербургского Михайловского театра, в 2015 году оставил эту должность, но остался художественным руководителем этого театра.

В марте 2015 года тогдашний министр культуры Владимир Мединский назначил Кехмана директором Новосибирского государственного театра оперы и балета после увольнения Бориса Мездрича на волне скандала вокруг постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. Кехман, став директором, эту постановку закрыл.

В 2017 году Кехман ушел с должности директора Новосибирского оперного театра в связи с заведенным на него уголовным делом о мошенничестве, но остался художественным руководителем этого театра. Дело было затем закрыто за истечением сроков давности.

Летом 2019 года Кехман поступил в ГИТИС на факультет театральной режиссуры. У него еще два высших образования - л факультет иностранных языков Самарского педагогического университета и продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

27 октября 2021 года Минкультуры произвело еще одну кадровую перестановку в Москве: художественным руководителем МХТ имени Чехова стал Константин Хабенский, прежний худрук Сергей Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.