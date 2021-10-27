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Директором МХАТа имени Горького стал Владимир Кехман

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Гендиректором МХАТа имени Горького назначен худрук Михайловского театра Владимир Кехман, он будет работать по совместительству, сообщили в Минкультуры.

При этом Кехман оставит должность директора Новосибирского государственного театра оперы и балета, там его сменит Дмитрий Юровский.

Приоритетами работы Кехмана в министерстве назвали вопросы стабильного развития МХАТа, поддержания трудовых отношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы.

"Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте", - пояснили в ведомстве.

Татьяна Доронина была художественным руководителем горьковского МХАТа с 1987 года по декабрь 2018 года, затем ее перевели на должность президента театра, а худруком стал Эдуард Бояков. Летом 2019 года актеры театра раскритиковали новое руководство и потребовали от президента Владимира Путина вернуть Доронину на должность худрука.

В феврале 2021 года в театре сменился директор: вместо Татьяны Ярошевской должность временно занял Олег Михайлов. В апреле Минкультуры изменило устав театра, передав руководящие полномочия директору и президенту, но не худруку.

С начала 1990-х Владимир Кехман занимался импортом фруктов в Россию. Он основал и возглавил компанию JFC, которая ввозила в страну бананы, его называли "банановым королем". В 2015 году JFC была признана банкротом.

В 2007 году Кехман стал гендиректором петербургского Михайловского театра, в 2015 году оставил эту должность, но остался художественным руководителем этого театра.

В марте 2015 года тогдашний министр культуры Владимир Мединский назначил Кехмана директором Новосибирского государственного театра оперы и балета после увольнения Бориса Мездрича на волне скандала вокруг постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. Кехман, став директором, эту постановку закрыл.

В 2017 году Кехман ушел с должности директора Новосибирского оперного театра в связи с заведенным на него уголовным делом о мошенничестве, но остался художественным руководителем этого театра. Дело было затем закрыто за истечением сроков давности.

Летом 2019 года Кехман поступил в ГИТИС на факультет театральной режиссуры. У него еще два высших образования - л факультет иностранных языков Самарского педагогического университета и продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

27 октября 2021 года Минкультуры произвело еще одну кадровую перестановку в Москве: художественным руководителем МХТ имени Чехова стал Константин Хабенский, прежний худрук Сергей Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

МХАТ имени Горького Эдуард Бояков Татьяна Доронина Минкультуры Владимир Путин Владмир Кехман Михайловский театр

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