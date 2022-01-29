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Третьяковка закроет выставку Репина на месяц раньше по техническим причинам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" в Государственной Третьяковской галерее закроется для посетителей раньше срока. Об этом говорится в сообщении галереи.

Ранее планировалось, что она будет открыта для посещения до марта.

"По техническим причинам выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" закрывается раньше. Последний день работы экспозиции - воскресенье, 30 января 2022 года", - отметили в галерее.

Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке 30 марта 2021 года. Она объединила около 30 картин художника разных лет из собрания Третьяковки, Воронежского художественного музея и частных московских собраний. Посетителям представилась возможность впервые увидеть картины художника, ранее не показывавшиеся широкой публике.

Открытие выставки было связано с проведением ретроспективных выставок Репина в 2021-2022 годах в Финской национальной галерее в Хельсинки и Музее Пти-Пале в Париже. На них Третьяковская галерея предоставила партнерам на длительный срок большое количество живописных и графических произведений, включая те, которые составляют большую часть постоянной экспозиции.

Третьяковская галерея

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