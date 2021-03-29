Третьяковка проведет крупные выставки Репина в Хельсинки и Париже

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году Третьяковская галерея планирует провести две масштабные выставки Ильи Репина в Хельсинки и Париже, сообщила гендиректор музея Зельфира Трегулова.

Первая пройдет в музее Атенеум в Хельсинки, который был партнером и Третьяковской галереи, и Русского музея в ретроспективах Репина.

"В постоянной экспозиции музея также представлены несколько работ этого художника, который последние 12 лет своей жизни, начиная с 1918 года, прожил в Куоккале, которая с этого момента стала частью территории Финляндии. (...) После завершения показа в Хельсинки осенью 2021 года планируется показ выставки к открытию одного из самых престижных выставочных пространств Европы - в музее Пти-Пале (Париж) - прямо напротив моста Александра III", - сказала Трегулова журналистам.

В экспозицию включены картины "Крестный ход в Курской губернии", "Не ждали" и "Прием Александром III волостных старшин во дворе Петровского дворца в Москве".

Русский музей отправит на эти выставки 14 картин Репина и 15 графических работ.

Ранее предполагалось, что выставки пройдут в 2019 году.

Между тем, в репинских залах самой Третьяковки 30 марта открывается выставка работ Репина, не участвовавших в ретроспективе художника 2019 года, которая прошла на Крымском валу. Экспозиция называется "Илья Репин: известный и неизвестный". В нее войдут три десятка работ - живописные и графические произведения из фондов Третьяковской галереи, три женских портрета и евангельская композиция "Неверие Фомы" (1920–1922) из частных московских собраний, а также эскиз "Сыноубийца" (1909) — поздний вариант картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (1885, Государственная Третьяковская галерея) из Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского.

Также в экспозиции будет раздел об истории работы "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая с мая 2018 года находится на реставрации.