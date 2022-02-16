"Золотого медведя" 72-го Берлинале получила испанская картина "Алькаррас"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лучшим фильмом 72-го Берлинале стала картина "Алькаррас" испанского режиссера Карлы Симон, церемония объявления наград прошла в среду.

Фильм-победитель рассказывает об истории семьи фермеров, которые на протяжении 80 лет выращивали персики в небольшой деревушке Алькаррас в Каталонии. Их жизнь меняется, когда владелец земли, на котором стоит их поместье, умирает, а его наследник решает продать все с молотка. Персиковые деревья планируют вырубить, а на их месте установить солнечные панели. Большая семья собирается вместе, чтобы в последний раз собрать урожай персиков и попрощаться с землей, вырастившей не одно их поколение.

Гран-при жюри 72-го Берлинале получила картина "Фильм писательницы" южнокорейского режиссера Хон Сан Су. Главная героиня картины - писательница, которая переживает творческий кризис. Встретившись с известной актрисой, у которой тоже настали не лучшие времена, она решает снять фильм.

"Серебряного медведя" 72-го Берлинале за лучший сценарий получила Лайла Штилер за фильм "Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего" режиссера Андреаса Дрезена. Кроме того, актриса Мельтем Каптан, исполнившая главную роль в фильме, также стала обладательницей "Серебренного медведя" как лучшая актриса.

Награду за лучшую режиссуру получила французский сценарист и кинорежиссер Клэр Дэни за фильм "Обе стороны лезвия".

"Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана достался актрисе Лаура Базуки сыгравшей в фильме "Нана" ("Раньше, сейчас, потом") режиссера Камилы Андини.

Картина "Кусочек неба" режиссера Майкла Коха отмечена Специальным упоминанием жюри.

В этом году организаторы приняли решение провести Берлинале в очном формате с учетом всех коронавирусных ограничений.

В основной конкурс фестиваля вошли 18 картин из 15 стран, Россия в этом году в программе не участвует. Среди картин, отобранных на фестиваль, работы из Франции, Германии, Испании, Италии, США, Индонезии, Южной Кореи, Китая, Канады. Большинство режиссеров, картины которых попали в основной конкурс, ранее участвовали в Берлинале.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь".

В прошлом году 71-й Международный Берлинский кинофестиваль из-за пандемии коронавируса проходил в два этапа и открылся 1 марта в онлайн-формате. Открытые показы для зрителей проходили с 9 по 20 июня, как в обычных кинотеатрах, так и в кинотеатрах под открытым небом.