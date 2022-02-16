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Российская короткометражка "Трэп" удостоилась "Золотого медведя" Берлинале

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Короткометражный фильм российского режиссера Анастасии Вебер "Трэп" удостоен "Золотого медведя" Берлинале в программе короткометражного кино.

Церемония объявления наград проходит в среду.

Как отметило жюри смотра, картина мастерски передает фрагменты жизни молодых людей из России, "застрявших в контролируемом и угнетающем обществе". Вебер поблагодарила жюри короткого метра за присуждение награды.

"Трэп" – дипломная работа режиссера, снятая в Санкт-Петербургской школе нового кино.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь".

Берлинале Анастасия Вебер

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