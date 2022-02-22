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"Кинотавр" пройдёт в Сочи в сентябре

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский открытый кинофестиваль "Кинотавр" пройдет с 13 по 20 сентября в Сочи в формате кинофорума, сообщили организаторы смотра во вторник.

"Кинотавр" пройдет в городе Сочи с 13 по 20 сентября 2022 года в офлайн-формате делового кинофорума с соблюдением всех предписанных норм Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Программа включит в себя как традиционные конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, впервые представленную в прошлом году секцию "Кинотавр. Сериалы", а также специальные показы, питчинг сериальных проектов и ряд мероприятий, о которых организаторы объявят дополнительно.

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Прием заявок на участие в конкурсных программах полного и короткого метра открывается 1 марта и продлится до 1 июня.

"Кинотавр" - главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. Это питательная творческая среда, важная для формирования нового творческого поколения и свежих идей. Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль... Уверен, что заявок будет традиционно много - количество желающих попасть в конкурсные программы "Кинотавра" увеличивается с каждым годом", - отметил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский, слова которого приводятся в сообщении.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса кинофестиваль, который традиционно проводился в июне, был перенесен на сентябрь.

Кинотавр Сочи

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