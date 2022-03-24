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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

"Кинотавр" в этом году не состоится

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский открытый кинофестиваль "Кинотавр", который должен был пройти в этом году с 13 по 20 сентября, отменен, сообщил журналистам президент фестиваля Александр Роднянский.

"Кинотавр" - важнейший отечественный фестиваль и один из самых известных культурных брендов в России. Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе - чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами", - сказал Роднянский.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса кинофестиваль, который традиционно проводился в июне, был перенесен на сентябрь.

Кинотавр Александр Роднянский
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