Обладателем гран-при "Кинотавра" стал фильм "Море волнуется раз"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики стал обладателем гран-при 32-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", церемония закрытия кинофестиваля прошла в субботу в Сочи.

Картина, ставшая обладателем гран-при, повествует о двух молодых людях, которые прячутся от всех в старом домике посреди леса. Они влюблены, и мир вокруг кажется им странным и чудесным. Но идиллию летних солнечных дней то и дело нарушают ночные кошмары. Герою снится, как его накрывает огромной волной. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, живущую по соседству. Мужчина и женщина очень похожи на них самих. С их помощью молодые попробуют разобраться в своих чувствах.

Обладателем награды за лучшую режиссуру стал Владимир Мункуев за фильм "Нуучча".

Приз за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко за работу в фильме "Подельники" режиссера Евгения Григорьева. Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала Ольга Бодрова, дочь режиссера Сергея Бодрова-младшего, за роль в картине "Море волнуется раз".

Приза имени Григория Горина за лучший сценарий удостоена картина Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волкогонов бежал". Фильм представлял Россию в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Лучшим оператором на "Кинотавре" признан Николай Желудович за картину "Молоко птицы". Специальным дипломом жюри была отмечена работа картина "Герда" Натальи Кудряшовой. Приз имени М. Таривердиева за лучшую оригинальную музыку к фильму достался картине "Медея". Приз имени Даниила Дондурея "За лучший дебют" подучил Роман Васьянов за фильм "Общага".

Ранее также стал известен обладатель приза зрительских симпатий. Им стал фильм "Капитан Волкогонов бежал".

Фестиваль "Кинотавр" прошёл в Сочи с 18 по 25 сентября.

Жюри кинофестиваля в этом году возглавляла актриса Чулпан Хаматова. Также в жюри вошли режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия. В прошлом году из-за пандемии коронавируса кинофестиваль также был перенесен на сентябрь.