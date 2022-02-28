От Третьяковки потребовали досрочно закрыть совместную выставку с ФРГ

Выставка "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж" в Третьяковской галерее Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея получила требование от германского Фонда искусства и культуры о досрочном закрытии выставки "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", сообщили "Интерфаксу" в галерее.

Это было не официальное сообщение от германской стороны о прекращении патроната президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера над выставкой. Это было письмо от председателя Фонда искусства и культуры (Бонн) Вальтера Смерлинга с требованием закрыть выставку досрочно.

Сейчас для закрытия проекта оформляются документы.

Дата закрытия выставки будет названа позднее.

Закрываемая экспозиция - международный проект, собравший работы, созданные за последние 30 лет как звездами современного искусства, так и совсем молодыми художниками. Она открылась в Третьяковской галерее 23 ноября.

Начавшаяся военная операция ВС России на Украине и последовавшие санкции вызвали многочисленные разрывы совместных проектов в сфере культуры.