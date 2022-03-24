Театр Станиславского нашел замену уехавшему балетмейстеру из Франции
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Художественным руководителем балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко назначен Максим Севагин, сообщили "Интерфаксу" в МАМТе.
До конца февраля балетной труппой театра руководил французский балетмейстер Лоран Илер. Он решил покинуть Москву, отмечалось, что это его личное решение.
Максим Севагин - выпускник Академии русского балета имени Вагановой.