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Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Власть пса"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион стал обладателем главной награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Церемония награждения лауреатов прошла в воскресенье вечером в Лондоне. Кэмпион также стала обладателем награды как лучший режиссер.

События фильма происходят в 1920-х годах. Братья Фил и Джордж владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Несмотря на родство и совместный бизнес, у них мало общего: Фил груб и не упускает возможность унизить слабых, а Джордж тих, вежлив и предпочитает спокойно вести бизнес. Когда Джордж женится на местной вдове Роуз, у которой есть сын-подросток, Фил никак не может с этим смириться.

Награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за фильм "Король Ричард" режиссера Рейнальдо Грина. В аналогичной женской номинации обладательницей награды стала Джоанна Скэнлан за фильм "После любви" Алима Хана.

"Белфаст" Кеннета Брана стал лучшим британским фильмом. Лучшим фильмом не на английском языке стала работа из Японии "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути.

Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм "CODA: Ребенок глухих родителей" Шаха Хидера, а за лучший оригинальный сценарий - "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона.

BAFTA Джейн Кэмпион Власть пса

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