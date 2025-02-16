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Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Конклав"

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Конклав"
Режиссер Эдвард Бергер, актеры и съемочная группа фильма "Конклав" принимают награду на церемонии BAFTA 2025 в Лондоне
Фото: Stuart Wilson/BAFTA/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера получил главную награду премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Церемония награждения лауреатов прошла в воскресенье вечером в Лондоне.

Картина Бергера также отмечена наградой как лучший британский фильм и получила статуэтку за лучший адаптированный сценарий.

Сюжет фильма рассказывает о политических интригах в Ватикане. Кардиналу Томасу Лоуренсу поручено провести конклав, чтобы найти преемника умершего папы римского. Однако, он обнаруживает, что у бывшего понтифика был секрет, который необходимо раскрыть.

Лучшим режиссером стал Брейди Корбет за фильм "Бруталист", а исполнитель главной роли в картине Эдриан Броуди получил награду как лучший актёр. Лучшей актрисой стала Майки Мэдисон за фильм "Анора" Шона Бейкери.

За лучший оригинальный сценарий награду получил Джесси Айзенберг за свой фильм "Настоящая боль".

Среди номинантов премии был российский актер Юрий Борисов, который претендовал на награду в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора", однако награду забрал актёр Килиан Калкин за фильм "Настоящая боль". В аналогичной женской номинации награду получила актриса Зои Салдана за фильм "Эмилия Перес" Жака Одиара.

Фильм Одиара также отмечен наградой как лучший фильм не на английском языке.

Лучшим анимационным фильмом стала работа "Уоллес и Громит".

BAFTA Эдвард Бергер
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