Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Земля кочевников"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао стал обладателем главной награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Церемония награждения лауреатов проходит в субботу вечером в Лондоне. Впервые - в онлайн-формате.

Помимо главного приза, картина "Земля кочевников" принесла Чжао победу в номинации "Лучший режиссёр". Лучшей актрисой также признана главная героиня фильма Фрэнсис Макдорманд.

Макдорманд сыграла в картине "Земля кочевников" 60-летнюю женщину Ферн, которая остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Единственный выход - погрузить свои вещи в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.

Награду за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за фильм "Отец" режиссера Флориана Зеллера.

Лучшим фильмом не на английском языке стала работа из Дании - "Ещё по одной" режиссера Томаса Винтерберга. В этой же категории был представлен российский фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского.

Лучшим анимационным фильмом по версии Британской киноакадемии стала "Душа". Также мультфильм получил награду за лучший саундтрек.

Награду за лучший адаптированный сценарий получил "Отец" Зеллера, а за лучший оригинальный сценарий - "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.