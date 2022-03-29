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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Минкультуры в случае прекращения проведения "Кинотавра" создаст национальный киносмотр

Минкультуры в случае прекращения проведения "Кинотавра" создаст национальный киносмотр
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В случае прекращения проведения кинофестиваля "Кинотавр" будет создан национальный киносмотр с другим названием, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Происходящие события (на Украине - ИФ) не должны нас всех парализовать, выбить нас из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей, что мы вам закрываем "Кинотавр". Если не будет "Кинотавра" в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что выросло поколение кинематографистов", - сказала Любимова во вторник на заседании комитета Госдумы по культуре.

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"Никто не должен нам запрещать и лишать нас традиции в Зимнем театре (в Сочи) встречаться и смотреть. Не будет названия "Кинотавр" – мы придумаем вместе с отраслью другое название. На это, благо, есть средства в министерстве культуры. Чтобы не говорили, что это мероприятие всегда поддержано за счет собственных средств. Это неправда", - отметила министр.

По словам Любимовой, "Кинотавр" материально поддерживался и будет поддерживаться Минкультуры РФ.

24 марта президент российского открытого кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский сообщил, что фестиваль, который должен был пройти в этом году с 13 по 20 сентября, отменен.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять участие любой фильм на русском языке или картина, в числе стран-производителей которой есть Россия. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса кинофестиваль, который традиционно проводился в июне, переносился на сентябрь.

Кинотавр Минкультуры РФ Ольга Любимова
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