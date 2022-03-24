Кинотеатры попросили у государства 4,2 млрд рублей помощи

Этих денег им хватит на два-три месяца

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров попросила у правительства 4,2 млрд рублей поддержки, отметив, что всего индустрии нужно 10 млрд рублей, сообщил участник ассоциации, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, в Минкультуры, в Минэкономразвития, и в другие структуры, которые отвечают за подобные вопросы, с просьбой выделить кинотеатрам 4,2 миллиарда рублей. Это та сумма, которая выделялась для поддержки отрасли в конце 2020 года, когда кинотеатры долго стояли в локдауне", - сказал Исаев на пресс-конференции.

Этих денег, по его оценке, кинотеатрам хватит на два-три месяца.

"Продюсеры опосредованно тоже выиграют от такой меры поддержки, потому что их фильмы в кинотеатрах будут стоять дольше, конкуренции нет, сборы существенно могут быть увеличены", - добавил он.

При этом, "по расчетам внутри АВК, чтобы кинотеатры дожили до нового года, нужна помощь в 10 млрд суммарно, то есть 4,2 и еще дополнительно, тогда мы доживем до нового года", продолжил Исаев.

Сложившуюся ситуацию он назвал крайне тяжелой для кинотеатров, по его словам, индустрия близка к краю пропасти и "все, что создавалось десятилетиями, может быть потеряно, к сожалению, очень быстро".

"Сейчас в АВК создан антикризисный комитет по взаимодействию с прокатчиками более активному по тем мерам, которые могут оказывать друг другу и кинотеатры, и прокатчики, чтобы поддержать. Иначе индустрия под риском закрытия в течение нескольких месяцев. Угроза того, что будут закрыты кинотеатры, касается подавляющего большинства площадок", - добавил Исаев.

Как он сказал, кинотеатры остались без контента, так как голливудское кино составляет три четверти кассовых сборов российских кинотеатров. На независимые европейские, азиатские и российскиефильмы приходится не больше одной пятой сборов. Повторный прокат старых фильмов, по его прогнозу, существенной финансовой выгоды не принесет.

Российского кино будет недостаточно для сохранения выручки кинотеатров на прежнем уровне, предупредила директор по репертуарному планированию Объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Елена Захарова.

"К сожалению, у нас отечественные фильмы-события, которые приносили нам больше 1 млрд рублей, выходят буквально 2-3 раза в год, конечно, нам этого недостаточно", - сказала она и подтвердила, что кинотеатры оказались на грани вымирания.

Из-за ухода с рынка зарубежных компаний, сеть ушла от долгосрочного планирования репертуара. Также возможно закрытие отдельных театров из-за проблем с арендодателями, продолжила Захарова.

"В данным момент мы ведем переговоры с арендодателями по поводу изменения арендной платы. С кем-то эти переговоры идут успешно, с кем-то тяжело (...) Конечно, если с какими-то арендодателями мы не сможем договориться, то просто эти площадки будет закрывать. Сейчас в данный момент мы оптимизируемся путем закрытия части залов в каждом кинотеатре", - добавила она.

По ее словам, посещаемость кинотеатров сети сократилась. "Заполняемость упала более чем на 80%, и при заполняемости от двух до пяти человек на сеанс, если опуститься к микроэкономике сеанса, то для нас это абсолютно отрицательная экономика", - добавила Захарова.

Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить работу в России..