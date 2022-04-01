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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Фестиваль "Артдокфест" в России проводиться не будет

Фестиваль "Артдокфест" в России проводиться не будет
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Международный фестиваль авторского документального кино "Артдокфест" в России проходить не будет, сообщил президент фестиваля, продюсер и режиссер-документалист Виталий Манский.

"Артдокфест" в России закрыт", - написал он в соцсетях.

Официальное заявление дирекции фестиваля будет опубликовано позднее в пятницу.

31 марта открытие "Артдокфеста" в кинотеатре "Октябрь" в Москве было сорвано, сообщали СМИ. Кинотеатр закрыли из-за сигнала о минировании, Манского облили краской.

"Артдокфест" - международный фестиваль авторского документального кино, представляющий документальные фильмы всех жанров и направлений. Он был учрежден в 2007 году дирекцией национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь" АНО "Премия ЛАВР".

Артдокфест Виталий Манский Москва Октябрь
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