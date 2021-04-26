Работу Союза кинематографистов Петербурга приостановили из-за COVID-нарушений на "Артдокфесте"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Петербурга привлек к административной ответственности местное отделение Союза кинематографистов России за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале апреля представители Роспотребнадзора Петербурга пришли с проверкой в Дом кино на Караванной улице, где проходили показы фильмов фестиваля "Артдокфест". Сотрудники ведомства выявили ряд нарушений антикоронавирусных санитарных правил, в том числе обнаружили на фестивале зрителей без масок.

В итоге помещения двух залов опечатали, а в отношении Союза кинематографистов - организатора показов в Доме кино - составили протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства). Кроме того, были запрещены показы фильмов "Артдокфеста" на киностудии "Лендок".

Закрытие фестиваля резко осудили кинокритики и режиссеры. В частности, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин назвал это цензурой. Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что комитет по культуре заблаговременно согласовал фестиваль.