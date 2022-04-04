Швыдкой надеется на возвращение задержанных в Финляндии российских картин

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Проблема с возвращением российских произведений искусства из Хельсинки связана с бюрократическими процедурами, возникшими из-за санкций, и как только они будут проведены, экспонаты вернутся в Россию, сообщил "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Машины задержаны (на границе) в связи с необходимостью (проведения) ряда дополнительных бюрократических процедур, вызванных тем, что изменились правила в связи с санкциями. Все наши коллеги за рубежом работают над тем, чтобы этот процесс произошел как можно быстрее и все вернулось как можно быстрее на родину", - сказал Швыдкой.

Он уточнил, что все экспонаты находятся в безопасности, "но в связи с новыми санкциями нужно провести определенные дополнительные бюрократические процедуры, которые еще недавно не требовались".

"Как только они будут проведены, все вещи вернутся", - уверен он.

Задержание российских картин на финляндской границе

Ранее Швыдкой на пресс-конференции сообщил о том, что проблемы с российскими картинами на финляндской границе связаны с новыми санкциями Евросоюза.

Ранее в понедельник таможня Финляндии официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. "В выходные дни таможня на пограничном пункте пропуска "Ваалимаа" задержала три партии груза, которые могут подпадать под санкции ЕС. Ведомство начало предварительное расследование этих случаев, которые предусматривают серьезное нормативно-правовое нарушение в виде уголовного преступления (...) Таможня конфисковала грузы. Местом их назначения была Россия", - говорится в сообщении ведомства.

Российские СМИ ранее сообщили о задержании грузовиков, в которых находились более чем 200 картин из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые участвовали в выставке в Милане "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".

В Эрмитаже журналистам пояснили, что сложности связаны с логистикой, а не санкциями. "Подробности перемещения экспонатов не сообщаются с целью обеспечения их безопасности", - сказали "Интерфаксу" в музее.

СМИ уточняют, что на выставке в Милане были произведения из ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Царское Село", ГМЗ "Гатчина" и других музеев.