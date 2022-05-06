Часть вернувшихся из Парижа картин коллекции Морозовых уже выставили в залах Третьяковки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Часть работ из коллекции Морозовых, представленных Третьяковской галереей на выставке во Франции, вернулась в постоянную экспозицию, сообщила гендиректор музея Зельфира Трегулова.

"Если бы не выставка в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, посвященная собранию Морозовых (...) мы бы повестили в залы гораздо больше работ, в первую очередь речь идёт о портретах Михаила Морозова, Ивана Морозова и членов их семьи, но все они сейчас будут готовиться для отправки на выставку в Пушкинский музей. А в залы вернулись те произведения, которые не задействованы в выставке в Пушкинском музее: это "Парижское кафе" Коровина, его же портрет Шаляпина, две работы Валентина Серова", - сказала Трегулова журналистам.

Она также отметила, что галерея планирует "в своей экспозиции на Крымском валу сделать акценты на художниках, чьи работы экспонировались в Париже".

Трегулова уточнила, что все произведения, которые участвовали в выставке во Франции, вернулись в Россию. Галерея отправляла на выставку 33 работы, все они "благополучно вернулись".

"В процессе распаковки было видно, что все сверки сохранности заканчивались констатацией, что никаких изменений сохранности нет", - добавила Трегулова.

Ранее в ГМИИ им.Пушкина сообщили, что в конце июня в музее пройдёт выставка, на которой будут представлены экспонаты из коллекции Морозовых.

В четверг глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что экспонаты выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", которая проходила во Франции, вернулись в Россию, они доставлены в государственные музеи. Она уточнила, что на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 - из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и две - из Русского музея. В музеях, в свою очередь, сообщили, что все экспонаты прибыли в хорошем состоянии.

В свою очередь специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что во Франции остались представленные на выставке картины из частных коллекций, рассматриваются варианты их возвращения.

Ранее со ссылкой на представителей министерства культуры Франции сообщалось о задержании двух картин, представленных на выставке Морозовых. Газета Le Monde, в частности, сообщила, что задержаны "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, которая, по сведениям издания, принадлежит предпринимателю Петру Авену, и "Портрет Тимофея Морозова" кисти Валентина Серова, принадлежащий Московскому музею авангардного искусства, основанного предпринимателем Моше Кантором.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.