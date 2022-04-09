Франция конфисковала принадлежащую Авену картину из коллекции братьев Морозовых

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Полотно работы Петра Кончаловского "Автопортрет в сером", принадлежащее российскому миллиардеру Петру Авену, конфисковано по решению властей Франции в рамках антироссийских санкций. Об этом в субботу сообщила газета Le Monde.

Авен предоставил картину французскому фонду Луи Виттона для парижской выставки "Иконы современного искусства".

"Также изучается вопрос о конфискации другой картины", - сообщило издание. По ее данным, речь идет о портрете предпринимателя Тимофея Морозова работы Валентина Серова, также из коллекции Михаила и Ивана Морозовых.

Со ссылкой на министерство экономики и финансов газета информирует, что это "третья конфискация во Франции произведений искусства с начала (украинского) конфликта".

Издание отмечает, что остальная часть коллекции из примерно 200 картин, выставлявшаяся в Париже с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года, включая полотна Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса, Пьера Боннара и Винсента Ван Гога, не затронута санкционными действиями и будет возвращена в Россию в ближайшие дни.