Швыдкой ждет возвращение в Россию всех экспонатов из госфонда в течение месяца

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Задействованные на выставках за рубежом экспонаты из российского госфонда могут вернуться в страну в течение ближайшего месяца, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я думаю, что вообще мы вернем (в Россию) все произведения, которые находятся в российском государственном фонде, которые принадлежат государственным музеям, в ближайший месяц. Поэтому тут я не вижу каких-то особых коллизий", - сказал он "Интерфаксу".

"Идет работа. Понятно, что в нынешних условиях она не простая, но и дипломаты, и работники министерства культуры, и музеев, работают в таком напряженном режиме, чтобы все вернулось в Россию", - отметил он.

Говоря об экспонатах Музеев Московского Кремля с выставки о творчестве Карла Фаберже в Лондоне, Швыдкой сообщил, что по вопросу их возвращения "идет нормальный рабочий процесс". Назвать сроки их возвращения он пока не может.

18 апреля Швыдкой отмечал, что российские экспонаты были представлены на выставках в 27 странах мира и что все они возвращаются в Россию.

Предметы из коллекций российских государственных музеев, представленные на выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в Париже, вернулись в страну в начале мая.

Выставка, на которой представлены экспонаты о творчестве Карла Фаберже, открылась 20 ноября в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она проходила до 8 мая. В экспозиции были предмеы из собрания Музеев Кремля, Музея-заповедника "Павловск", Эрмитажа, музея Фаберже и других.