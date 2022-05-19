Реставрация картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван" завершилась

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Реставрация картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая была повреждена в 2018 году, завершена, сообщили в Третьяковской галерее.

В пресс-службе отметили, что "при восстановлении произведения после вандального нападения 25 мая 2018 года были использованы новейшие материалы и технологии в реставрационной области, специалистами музея был разработан целый ряд ноу-хау".

В результате нападения холст был порван в трех местах в центральной части живописного полотна. Нанесенные удары затронули красочный слой и холст, серьезно повредив все произведение в целом. Удары также привели к возникновению скрытых повреждений и усугубили проблемы, связанные с изначальной "болезнью" произведения.

В процессе реставрации впервые в России был применен инновационный подход к утоньшению лакового покрытия, что позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником.

Картина будет представлена 23 мая в залах Репина в постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

Полотно "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известно под названием "Иван Грозный убивает своего сына") серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он разбил металлическим ограждением стекло картины и повредил ее. Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В конце апреля 2019 года этого Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В начале апреля 2019 года Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более ста лет назад картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван" была постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдавалась на выставки.