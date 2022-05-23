Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" пока не вернут в экспозицию "Третьяковки"

Картину переместят в депозитарий до появления специальной антивандальной капсулы, ее проект уже подготовлен

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына", вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после установки специальной капсулы с антивандальным и антибликовым стеклом.

"Сейчас нам предстоит очень серьезный, сложный процесс, нам необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антибликовым, антивандальным пуленепробиваемым стеклом такого размера (как полотно - ИФ). Сейчас это достаточно сложный процесс, потому что здесь мы не можем пойти по пути импортозамещения, это стекло производится лишь в Италии и Японии. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будет запущен процесс (..) мы сможем с помощью тех, кто поможет нам, вернуть картину в экспозицию, представить ее обратно зрителям", - сказала на пресс-конференции генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Как уточнила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, после представления картины журналистам она будет перемещена в депозитарий галереи.

Говоря о специально капсуле, она уточнила, что уже подготовлен ее проект, проведены переговоры и получено согласие на создание капсулы от производителя.

"Если не в этом году, может в начале следующего, я надеюсь, мы пригласим вас и представим картину "Иван Грозный и его сын Иван" под антибликовым, антивандальным стеклом", - добавила Городкова.

19 мая в Третьяковской галерее объявили об окончании реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

Картину Репина серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он разбил металлическим ограждением стекло картины и повредил ее. Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В конце апреля 2019 года этого Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В начале апреля 2019 года Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.