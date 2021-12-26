"Человек-паук” собрал более $1 млрд в мировом прокате

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Продажи билетов на фильм "Человек-паук: нет пути домой" достигли $1,05 млрд в мировом прокате в рождественские выходные, передает CNBC.

Фильм стал первым среди вышедших во время пандемии коронавируса, чьи мировые кассовые сборы превысили миллиард долларов. " Человек-паук: нет пути домой" обошел китайский фильм "Битва на озере Чанцзинь", выпущенный в ноябре, который собрал $904,9 млн по всему миру.

Последним релизом, который превысил $1 млрд, был фильм 2019 года "Звездные войны: Восстание Скайуокера", согласно данным Comscore.

Ранее сообщалось, что в первые выходные после премьеры кассовые сборы фильма в Северной Америке составили $253 млн, это третий результат в истории североамериканского проката, по оценкам киностудии Sony. Новый "Человек-паук" по этому показателю уступает только двум другим картинам, снятым о вселенной Marvel: "Мстители: Финал" и "Мстители: Война бесконечности".

Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в первый день после премьеры стали рекордными среди всех вышедших в декабре фильмов в американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings. Премьерный показ картины в США состоялся 16 декабря.