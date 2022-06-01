Зал "Зарядье" объявил планы на пятый концертный сезон

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Открытие пятого сезона Зала "Зарядье" запланировано на 4 сентября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба "Зарядья", в этот день в зале выступит оркестр Music Aeterna под руководством Теодора Курентзиса. Программа концерта-открытия составлена из музыки Чайковского: прозвучит фантазия для оркестра "Франческа да Римини", Итальянское каприччио и Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта".

По традиции в ходе сезона будет представлено несколько новых авторских проектов. На этот раз в ходе сезона на сцене "Зарядья" прозвучат 9-я и неоконченная Десятая симфония Густава Малера, которые исполнят лучшие столичные и региональные оркестры.

К 150-летию Рахманинова Зал Зарядье подготовил несколько проектов. Так, MusicAeterna под управлением Курентзиса исполнит премьеры произведений, написанные на темы двух шедевров Рахманинова: "Всенощный сон" композитора Александра Маноцкова и "Колокола" композитора Алексея Ретинского.

На двух концертах, которые состоятся в один день, прозвучат "Всенощная" и "Колокола" Рахманинова и оммажи современных композиторов.

19 сентября состоится концерт, посвящённый 90-летию дирижера Владимира Федосеева. В концерте принимает участие Государственный академический Большой Симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, Камерный оркестр "Виртуозы Москвы", ансамбль "Солисты Москвы", оркестр Musica Viva и пианист Денис Мацуев.

В планах зала также продолжение сотрудничества с региональными оркестрами, московскими фестивалями ArsLonga и VIVACELLO, создание мультимедийных проектов, развитие уникальных технологических возможностей зала для синтеза музыки, звука, света и пространства.

Одно из самых востребованных направлений Зала Зарядье - музыка барокко. Уже в первой половине сезона пройдут концерты Юлии Лежневой и Симоны Кермес, а также будут исполнены "Страсти по Иоанну" и "Рождественская оратория" Баха.

Традиционно в ходе сезона на сцене зала "Зарядье" выступят с оркестрами дирижеры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Валерий Полянский, Александр Сладковский, Владимир Федосеев и Александр Лазарев.

Среди солистов - Денис Мацуев, Александр Гиндин, Алексей Любимов, Константин Лифшиц, Борис Березовский, Хибла Герзмава, Диляра Идрисова, Вадим Репин, Полина Осетинская, Сергей Догадин, Анна Аглатова.