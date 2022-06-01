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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Директор ДДТ объяснил перенос концерта отказом властей его согласовать

Директор ДДТ объяснил перенос концерта отказом властей его согласовать
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Большой концерт ДДТ, который должен был пройти в Москве 10 июня, перенесен на год, поскольку его не согласовал столичный департамент региональной безопасности, сообщил "Интерфаксу" директор группы Вячеслав Ортюков.

Ранее о переносе концерта на неопределенный срок агентству сообщили в службе поддержки одного из билетных операторов.

"Да, концерт перенесен. Нам его не согласовали. Поступил отказ от московского департамента региональной безопасности", - сказал Ортюков.

В официальном заявлении группы и ее лидера Юрия Шевчука уточняется, что концерт перенесен на 17 июня 2023 года, но и эта дата может быть скорректирована.

"Все приобретенные билеты в 2019-2022 годах не требуют обмена и действительны ко входу в новую дату в "Открытие Банк Арену". Обладатели билетов, которым не подойдет новая дата московского концерта, в любое время могут подать заявку на возврат средств", - говорится в заявлении.

Группа связывает ситуацию со своей общественной позицией, следует из обращения.

Концерт ДДТ на стадионе "Открытие Арена" в Москве переносится уже третий год подряд. В 2020 и 2021 годах мероприятие было отложено из-за ситуации с коронавирусом.

Департамент региональной безопасности Москвы занимается согласованием в том числе уличных акций.

После концерта 18 мая в Уфе на Шевчука полицейские составили протокол по новой статье КоАП о дискредитации российских военных. По просьбе музыканта, дело передали в Дзержинский суд Петербурга. Суд вернул протокол полицейским, не обнаружив в тексте, в чем именно было усмотрено событие правонарушения.

Юрий Шевчук ДДТ Москва Вячеслав Ортюков Уфа Петербург МВД
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