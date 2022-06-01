Петербургские чиновники отвергли подозрения СК в деле о сносе памятников

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Заключение Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга не дает право демонтировать объекты, сообщили в самом ведомстве, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников КГИОП.

"Заключение КГИОП о соответствии проектных решений режиму зон охраны само по себе не дает право что-либо демонтировать, на это также существуют уполномоченные органы", - говорится в тексте комментария.

Уточняется, что этим занимается региональное подразделение Госстройнадзора.

31 мая СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками КГИОПа (ч. 1 ст. 286 УК) по фактам публикаций в СМИ о сносе исторических зданий в Петербурге и после просьбы петербургских депутатов разобраться в обстоятельствах этих сносов.

"Заключение о соответствии проектных решений предполагаемого к строительству объекта недвижимости не является документом, дающим право осуществлять демонтаж существующих на земельном участке зданий. Подобным документом является разрешение на строительство, полномочия на выдачу которого предоставлены, в силу градостроительного законодательства, Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга", - отметили в КГИОП.

Чиновники также объяснили, что комитет не является органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий и на согласование данной процедуры.

"Проведение исследований по установлению года постройки зданий к компетенции КГИОП не относится", - говорится в заявлении со ссылкой на федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Этими вопросами занимаются подразделения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В ответ на обвинения в выдаче заключений о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия комитет отмечает, что этот вопрос он тоже не регулирует.

"Расположение или не расположение того или иного здания в зоне охраны определяется не заключением КГИОП, а открытыми данными в Законе Санкт-Петербурга № 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия...", и это легко проверить", - говорится в тексте.

В комитете объяснили, что дают следствию пояснения и готовы предоставить все необходимые материалы по объектам, о которых говорится в уголовном деле.

КГИОП также заявил, что названные в пресс-релизе СКР здания не являются объектами культурного наследия.

По адресу Рижский пр., 24-26 проводится реконструкция объекта ("Дом Лапина") под многоквартирный дом с подземной стоянкой по проекту ООО "Проектная культура". В работы входит разборка конструкций неисторических зданий. Сейчас в суде рассматривается вопрос о запрете строительных работ на одном из участков, добавили в комитете.

Законность демонтажа здания бывшего Манежа лейб-гвардии Финляндского полка" на 20 линии В.О., 19 подтверждена Санкт-Петербургским городским судом, продолжили чиновники. Комиссия ведомства с участием экспертов Б.Кирикова, Р.Даянова, В.Воронина и др. пришла к выводу, что здание не представляет исторической, архитектурной и градостроительной ценности. Было выявлено не более 12% исторических конструкций от первоначального здания. Бывшее здание Манежа лейб-гвардии Финляндского полка в конце 1960-х годов было перестроено и приспособлено под хлебозавод Свердловского района, в результате чего изменился архитектурный облик и утрачено объемно-пространственное решение.

У застройщика есть действующее разрешение на строительство, выданное Госстройнадзором.

Во время февральской проверки объекта на Уральской улице, 1, лит.Ж комитет не выявил нарушения требований законодательства. ООО "Максимдом" там проводит реконструкцию исторического здания (построено до 1917 года), которое не было признано объектом культурного наследия. Проект предусматривает демонтаж не самого здания, а только конструкций, аварийное состояние которых подтверждается техническим заключением, с их последующим восстановлением. Госстройнадзор разрешил там построить объект капитального строительства.

На объекте по адресу Малый пр. П.С., 4, лит. А (комплекс завода "Навигатор") суд запретил совершать работы по демонтажу здания до вступления в законную силу решения по иску к СПб ГУП ГУИОН о признании незаконным технического учета года постройки. По данным технического учета СПб ГУП ГУИОН исторические здания, построенные до 1917 года, на данной территории отсутствуют.

Ранее КГИОП выдал положительное заключение на проект OOО "Менеджмент Проекты Инвестиции", согласно которому на этой территории планируется построить многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземными гаражами.

В связи с самовольной разборкой здания (дом купца Петра Масалева) в поселке Песочный по адресу: Советская ул., 15, лит. А КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых будут приняты соответствующие решения, отметили в ведомстве.

О возбуждении уголовного дела против сотрудников КГИОПа СКР сообщил 31 мая. По версии следствия, неустановленные сотрудники комитета, превышая полномочия, выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. "При этом искусственно изменялся год постройки зданий позже 1917 года, что позволило вывести исторические здания из-под правовой охраны закона Санкт-Петербурга "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон", - полагают в СК.

Таким образом, считает следствие, сотрудники комитета санкционировали реконструкцию исторического здания "Дом Лапина" под многоквартирный дом. Привлекли внимание следователей три случая сноса исторических зданий в центре Петербурга: торговых бань Екимовой на Петроградской стороне, манежа лейб-гвардии Финляндского полка и здания Васильевского винного городка на Васильевском острове, следует из сообщения. Также организована доследственная проверка по факту сноса дома купца Петра Масалева в поселке Песочный.

На прошлой неделе к руководству СК обратилась группа петербургских депутатов с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса исторических зданий XIX - начала XX веков в центре северной столицы. Пресс-служба ведомства сообщала, что председатель СКР Александр Бастрыкин собиралсяы лично изучить обращение, проверить приведенную в нем информацию и принять по результатам процессуальное решение.

Здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова снесли в апреле. О дате его постройки шли судебные споры: согласно кадастру, здание было возведено в 1938 году, градозащитники настаивают, что в 1854-м.

Также в апреле строительная техника частично обрушила одно из зданий на территории бывшего завода "Навигатор" на Малом проспекте Петроградской стороны. Годы их постройки также стали предметом судебных споров.

О начале сноса Васильевского винного городка на Уральской улице очевидцы сообщали в соцсетях в феврале.