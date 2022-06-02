Более 200 произведений Врубеля покажут в Русском музее в честь 165-летия художника

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В корпусе Бенуа в Петербурге в четверг открывается выставка, посвященная 165-летию художника Михаила Врубеля, сообщает пресс-служба Русского музея.

Экспозиция объединила более 200 произведений из собрания Русского музея (ГРМ) и Третьяковской галереи (ГТГ), а также из частных собраний Санкт-Петербурга и Москвы. Это позволит наиболее полно познакомить зрителей с творческим наследием выдающегося художника.

Более 60 лет работы художника из собрания Третьяковской галереи не привозились в Санкт-Петербург, также как и многие произведения Русского музея долгое время не показывались широкой публике. Полотна "Летящий демон" (ГРМ), "Демон (сидящий)" (ГТГ), "Принцесса-Лебедь" (ГТГ), "Богатырь" (ГРМ), иллюстрации к произведениям Михаила Лермонтова, композиции, вдохновленные образами Александра Пушкина - "Пророк" (ГТГ), "Шестикрылый Серафим" (ГРМ) вошли в золотой фонд национальной культуры.

Наряду с признанными шедеврами на выставке экспонируются работы, до сих пор малоизвестные широкому зрителю.

Максимально свой талант художник реализовал в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. Все эти области его творчества представлены на выставке.

Знаменитые картины и рисунки можно будет увидеть в корпусе Бенуа, а коллекцию полихромных майолик мастера - в зале №87 постоянной экспозиции Русского музея на втором этаже.