Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Более 200 произведений Врубеля покажут в Русском музее в честь 165-летия художника

Более 200 произведений Врубеля покажут в Русском музее в честь 165-летия художника
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В корпусе Бенуа в Петербурге в четверг открывается выставка, посвященная 165-летию художника Михаила Врубеля, сообщает пресс-служба Русского музея.

Экспозиция объединила более 200 произведений из собрания Русского музея (ГРМ) и Третьяковской галереи (ГТГ), а также из частных собраний Санкт-Петербурга и Москвы. Это позволит наиболее полно познакомить зрителей с творческим наследием выдающегося художника.

В РоссииВ собственность РФ передали бесхозный рисунок Врубеля и репродукцию с его работыЧитать подробнее

Более 60 лет работы художника из собрания Третьяковской галереи не привозились в Санкт-Петербург, также как и многие произведения Русского музея долгое время не показывались широкой публике. Полотна "Летящий демон" (ГРМ), "Демон (сидящий)" (ГТГ), "Принцесса-Лебедь" (ГТГ), "Богатырь" (ГРМ), иллюстрации к произведениям Михаила Лермонтова, композиции, вдохновленные образами Александра Пушкина - "Пророк" (ГТГ), "Шестикрылый Серафим" (ГРМ) вошли в золотой фонд национальной культуры.

Наряду с признанными шедеврами на выставке экспонируются работы, до сих пор малоизвестные широкому зрителю.

Максимально свой талант художник реализовал в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. Все эти области его творчества представлены на выставке.

Знаменитые картины и рисунки можно будет увидеть в корпусе Бенуа, а коллекцию полихромных майолик мастера - в зале №87 постоянной экспозиции Русского музея на втором этаже.

Петербург Михаил Врубель Русский музей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Пятигорске отменили концерт Киркорова из-за жалоб верующих

В Пятигорске отменили концерт Киркорова из-за жалоб верующих

Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесен на следующий год

Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесен на следующий год

Посетитель Лувра измазал тортом защитное стекло перед "Джокондой"

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда
Умершие знаменитости

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер
Умершие знаменитости

Умер исполнитель главной роли в фильме "Славные парни" Рэй Лиотта

Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности

Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности

Швыдкой сообщил о решении временно не вывозить российские экспонаты за рубеж

Швыдкой сообщил о решении временно не вывозить российские экспонаты за рубеж

Владимир Спиваков заработал больше всех среди столичных деятелей искусства

Памятник Сахарову, "пропавший" из московского "Музеона", нашли в Карабахе

Памятник Сахарову, "пропавший" из московского "Музеона", нашли в Карабахе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });