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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Выставку Врубеля в Русском музее продлили до 15 октября

Посетителей просят не покупать билеты на сторонних сайтах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Русский музей решил продлить до 15 октября выставку, посвященную 165-летию Михаила Врубеля, сообщила пресс-служба учреждения.

С 23 июля до 21:00 продлевается время работы экспозиции по средам, пятницам и субботам.

Из-за высокого интереса к выставке активизировались перекупщики билетов и мошенники, предупредили в музее. Администрация музея уже пожаловалась прокурорам на нелегальную торговлю билетами. Посетителей просят покупать билеты только на официальном сайте Русского музея.

Выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" открылась в корпусе Бенуа 2 июня. В нее вошли более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Петербурга и Москвы.

Более 60 лет работы художника из собрания Третьяковки не привозили в Петербург, так же как и многие произведения Русского музея долгое время не показывали широкой публике. Наряду с признанными шедеврами на выставке экспонируются работы, которые до сих пор мало известны широкому зрителю.

Михаил Врубель Русский музей Петербург корпус Бенуа Третьяковская галерея
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