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У премии "Грэмми" появилось пять новых номинаций

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Национальная академия искусства и науки звукозаписи США, вручающая премию "Грэмми", объявила о создании пяти новых номинаций, сообщается на сайте академии.

Со следующего года премию "Грэмми" можно будет получить в следующих номинациях:

- Лучший автор песен (наградой будут отмечать "самых плодовитых" авторов, которые не являются исполнителями или продюсерами);

- Лучшее исполнение в жанре "альтернатива";

- Лучшее исполнение в жанре "американа";

- Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа;

- Лучший поэтический альбом (за лучший альбом с исполнением стихов - с музыкой или без).

Кроме того, появится новая награда за особые заслуги - "Лучшая песня за социальные изменения". Ей будут отмечать "тексты песен, затрагивающие актуальную социальную проблему и способствующие пониманию, миростроительству и сопереживанию".

Вручение премии "Грэмми" в этом году прошло в апреле. Награду за лучшую песню получила композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак). Лучшим новым исполнителем признана Оливия Родриго.

"Грэмми-2022"

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Леди Гага и Тони Беннетт с альбомом Love For Sale одержали победу в номинации "Лучший традиционный вокальный поп-альбом". На фото: Lil Nas X и Леди Гага.Премию "Грэмми" как лучшая песня года получила композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак)Выступление певицы Кэрри АндервудЛучшим новым исполнителем признана Оливия РодригоДжастин и Хейли Бибер на церемонии вручения "Грэмми"Победители в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" DojaCat & SZAУчастники группы BTS, номинированные на "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой", общаются с Донателлой ВерсачеВ категории "Лучший альбом года" награду получил исполнитель Джон Батист с пластинкой We Are. На фото: Билли Айлиш поздравляет музыканта с победой.Выступление американской певицы H.E.R.Аврил Лавин во время оглашения лауреата премии "Грэмми"
Леди Гага и Тони Беннетт с альбомом Love For Sale одержали победу в номинации "Лучший традиционный вокальный поп-альбом". На фото: Lil Nas X и Леди Гага.
Грэмми
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