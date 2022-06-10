У премии "Грэмми" появилось пять новых номинаций

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Национальная академия искусства и науки звукозаписи США, вручающая премию "Грэмми", объявила о создании пяти новых номинаций, сообщается на сайте академии.

Со следующего года премию "Грэмми" можно будет получить в следующих номинациях:

- Лучший автор песен (наградой будут отмечать "самых плодовитых" авторов, которые не являются исполнителями или продюсерами);

- Лучшее исполнение в жанре "альтернатива";

- Лучшее исполнение в жанре "американа";

- Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа;

- Лучший поэтический альбом (за лучший альбом с исполнением стихов - с музыкой или без).

Кроме того, появится новая награда за особые заслуги - "Лучшая песня за социальные изменения". Ей будут отмечать "тексты песен, затрагивающие актуальную социальную проблему и способствующие пониманию, миростроительству и сопереживанию".

Вручение премии "Грэмми" в этом году прошло в апреле. Награду за лучшую песню получила композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак). Лучшим новым исполнителем признана Оливия Родриго.