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В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"
Выступление Билли Айлиш на 66-й церемонии вручения премии "Грэмми"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премию "Грэмми" как лучшая песня года получила композиция What Was I Made For? Билли Айлиш, записанная к фильму "Барби" Греты Гервиг.

66-я церемония вручения премии американской академии звукозаписи прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник по московскому времени.

На звание лучшей песни в этом году также претендовали Dance the Night (Дуа Липа), Butterfly (Джон Батиста), Flowers (Майли Сайрус), A&W (Лана Дэль Рэй), Vampire (Оливия Родриго), Kill Bill (SZA) и Anti-Hero (Тейлор Свифт).

Премию в номинации "Запись года" за песню Flowers вручили исполнительнице Майли Сайрус.

Награду за лучший альбом года в четвертый раз получила Тейлор Свифт за Midnights. Таким образом, теперь Свифт принадлежит наибольшее количество побед в данной категории среди всех артистов, ранее получавших "Грэмми".

Обладательницей "Грэмми" как лучший новый исполнитель стала соул-певица Виктория Моне.

Грэмми Билли Айлиш
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