Новым худруком театра им. Гоголя назначили режиссера Антона Яковлева

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем московского "Гоголь-центра" стал режиссер Антон Яковлев, сообщили в столичном департаменте культуры.

"Художественным руководителем Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя назначен Антон Яковлев и директором театра Александр Бочарников", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте.

В департаменте уточнили, что "новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений".

Ранее пост художественного руководителя занимал режиссер и продюсер Алексей Агранович, который был назначен 9 февраля 2021 года. На этом посту он сменил режиссера Кирилла Серебренникова, который занимал должность худрука театра с 2012 года. При нем площадка претерпела радикальные изменения в концепции и репертуаре и стала известна как "Гоголь-центр".

В свою очередь Серебренников в своем телеграм-канале заявил, что "Гоголь-центр" закрыт.

"Да. Гоголь-центр закрыт. Все. Последним спектаклем будет представление "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского". А последней премьерой театра стал поэтический спектакль "Берегите ваши лица" по поэзии Андрея Вознесенского", - написал Серебренников, отметив, что решение о закрытии может быть связано с позицией коллектива театра в отношении спецоперации на Украине.

Он отметил, что театр продолжал работать с "постоянными аншлагами" и был "театром с мировым именем".

"Гоголь-центр" - театральный центр, созданный режиссером Кириллом Серебренниковым на базе расформированного в 2012 году Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.

7 августа 2012 года новым художественным руководителем Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя был назначен режиссер Кирилл Серебренников, который в сентябре объявил о реформе театра, с октября 2012 года театр перестал работать, все спектакли из репертуара были сняты, а на его месте властями Москвы был создан "Гоголь-центр", несмотря на протесты работавших там артистов.

В "Гоголь-центре", помимо спектаклей российских и европейских режиссёров, проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки. Открытие "Гоголь-центра" состоялось 2-3 февраля 2013 года.

Антон Яковлев - российский режиссер театра и кино, актёр, сценарист, сын актера Юрия Яковлева. В разные годы ставил постановки в таких театрах, как РАМТ, Театр Вахтангова, "Русская антреприза" имени Миронова, МХТ им. Чехова, Малый театр, театр Сатиры и других.