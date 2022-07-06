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В Россию из Италии вернулись экспонаты с выставки, посвященной Кандинскому

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Из Италии в Россию вернулись 49 работ, которые участвовали в выставке, посвященной Василию Кандинскому, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Она напомнила, что выставка "Василий Кандинский - от фигуративного искусства к абстрактному" прошла в музее Палаццо Роверелла в Ровиго. Из России туда отправляли экспонаты из фондов Русского музея, из Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, из Краснодарского художественного музея имени Коваленко, из Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, из Тюменского музейно-просветительского объединения и Астраханской картинной галереи имени Догадина. Также в экспозиции участвовали работы из частной Петербургской галереи KGallery.

"Важной частью экспозиции были иконы, лубочные картинки и образцы русского народного искусства из Русского музея", - отметила министр.

24 июня стало известно, что Минкультуры с 3 марта временно запретило вывозить российские музейные экспонаты за рубеж. Это решение было принято после логистических трудностей, которые возникли при возвращении в страну предметов искусства, находившихся на 24 февраля за рубежом для участия во временных выставках.

Сотрудничество в этой сфере с дружественными странами будет возобновлено с 2023 года.

Минкультуры Ольга Любимова Италия Василий Кандинский KGallery Ровиго
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