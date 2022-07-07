Российский музей проводит во Франции выставку о Рахманинове

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Во Франции в рамках "Дней духовной культуры России", которые проходят с 5 по 7 июля, пройдет выставка "Сергей Рахманинов: Я - русский композитор", сообщила пресс-служба Минкультуры.

"Выставочный проект подготовлен Российским национальным музеем музыки, который обладает практически полной рахманиновской коллекцией, находящейся в России. На выставке продемонстрируют редко экспонируемые и малоизвестные документы и фотографии, открывающие новые грани неповторимой личности маэстро", - говорится в пресс-релизе.

Также парижская публика сможет оценить шедевры мировой музыкальной классики в исполнении молодых российских музыкантов.