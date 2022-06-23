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Эрмитаж введет годовой мораторий на выставки в Европе и США

Эрмитаж введет годовой мораторий на выставки в Европе и США
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж принял решение ввести мораторий на выставки в Европе и США после возвращения последних шедевров из своей коллекции с европейских выставок.

"Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях музея.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в Россию возвращены последние предметы искусства из коллекции Эрмитажа, которые были представлены на зарубежной выставке.

В конце мая специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что произведения искусства, находящиеся в музейном фонде РФ, не будут отправлять на зарубежные выставки, в том числе в дружественные и нейтральные страны, пока ситуация в мире не станет спокойнее.

Эрмитаж Петербург
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