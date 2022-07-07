Исторический отель в центре Самары выставили на Avito за 312 млн рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Самаре на продажу выставлен памятник культуры регионального значения - пятиэтажное здание бывшей гостиницы 1905 года постройки. Объявление о продаже опубликовано на Avito.

Здание расположено недалеко от набережной Волги на пешеходной улице.

До революции 1917 года в здании размещался отель "Националь", затем там была гостиница под брендом Azimut, но сейчас номера пустуют и здание требует ремонта. Помещения на первом этаже сдаются в постоянную аренду.

Отель продается за 312 млн рублей.

Его общая площадь составляет 8,3 тысячи кв. метра. Земля под объектом арендована у мэрии Самары.