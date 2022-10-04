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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Мурманской области туристическую "Снежную деревню" выставили на Avito

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Мурманской области на продажу через Avito выставлен экскурсионно-туристический центр (ЭТЦ) "Снежная деревня" в Кировске.

Цена деревни в объявлении не указана, но там отмечается, что зимой ее посещают 35-40 тысяч человек.

"Объект туристического показа является одной из главных туристических достопримечательностей Мурманской области, удобно расположенный у подножья Хибин, где начинаются все туристические маршруты", - говорится в объявлении.

ЭТЦ занимает площадь 14 тысяч кв.м, также продается одноэтажное здание площадью 600 кв.м с инженерными и технологическими присоединениями, техника и оборудование. На этом участке с 2008 года каждый ноябрь скульпторы сооружают из искусственного снега залы и галереи и украшают их скульптурами и барельефами.

На странице "Снежной деревни" в соцсетях в августе сообщалось, что в сезоне 2022/2023 года центр планирует работать с 30 декабря по 1 мая.

В 2012 году экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" вошел в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Проект разместился на площади в 2,014 тыс. кв. м и был посвящен олимпийской тематике. По итогам регионального конкурса "Снежная деревня" неоднократно признавалась лучшим объектом туризма.

Мурманская область Снежная деревня Хибины Кировск Avito
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